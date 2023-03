Inter, Zhang vicino alla squadra: la giornata del presidente nerazzurro ad Appiano Gentile (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Inter versa in un momento delicatissimo e la partita contro il Lecce è delicatissima sia in termini di risultati sia per l’ambiente. Il treno della qualificazione alla prossima Champions League rischia di non aspettare. Proprio per questo, il presidente Steven Zhang ha voluto assistere a tutto l’allenamento della squadra per poi rimanere anche nelle pause al centro di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è visto un Steven Zhang abbastanza concentrato, così come tutti in quel di Appiano Gentile. Il numero uno dei nerazzurri in mattinata ha raggiunto la squadra e Beppe Marotta ed ha assistito alla seduta mattutina di allenamento. Poi è rimasto a ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) L’versa in un momento delicatissimo e la partita contro il Lecce è delicatissima sia in termini di risultati sia per l’ambiente. Il treno della qualificazioneprossima Champions League rischia di non aspettare. Proprio per questo, ilStevenha voluto assistere a tutto l’allenamento dellaper poi rimanere anche nelle pause al centro di. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è visto un Stevenabbastanza concentrato, così come tutti in quel di. Il numero uno dei nerazzurri in mattinata ha raggiunto lae Beppe Marotta ed ha assistitoseduta mattutina di allenamento. Poi è rimasto a ...

Inter, Zhang ad Appiano: pranzo con Inzaghi e i dirigenti

Mattina ad Appiano Gentile per Steven Zhang. Il presidente dell'Inter ha deciso di seguire la squadra da vicino a due giorni dalla sfida di campionato contro il Lecce. Zhang ha assistito all'allenamento dei nerazzurri da bordocampo e ha pranzato con Inzaghi e la dirigenza.

Inter in profondo rosso, i bilanci dicono - 578,1 milioni

Il destino dell'Inter di Zhang è sempre più in bilico ogni giorno che passa. La continua ricerca di nuovi investitori non produce i frutti sperati e i debiti aumentano.