Inter, un campione del Mondo per la difesa (Di venerdì 3 marzo 2023) Si affronteranno domenica ma le strade dell'Inter e di Umtiti potrebbero incrociarsi anche in futuro. Per La Gazzetta dello Sport, il centrale... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Si affronteranno domenica ma le strade dell'e di Umtiti potrebbero incrociarsi anche in futuro. Per La Gazzetta dello Sport, il centrale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, un campione del Mondo per la difesa: Si affronteranno domenica ma le strade dell'Inter e di Umtiti potrebber… - toure_ballo : RT @awkangie: Anno dell’ultimo scudetto del Napoli: - classifica: Napoli, Milan, Inter, Juve - Napoli campione d’inverno - due delle retro… - Spina14_acm : RT @awkangie: Anno dell’ultimo scudetto del Napoli: - classifica: Napoli, Milan, Inter, Juve - Napoli campione d’inverno - due delle retro… - faustopozz : @Gazzetta_it #Calhanoglu al MILAN ha fatto letteralmente schifo , mai un gol determinante , mai un comportamento da… - miiliito22 : RT @YvanGoSlow24: Conte prende la Juve settima in classica e vince lo Scudetto. Conte prende il Chelsea decimo in classifica e vince la Pre… -