Inter, Umtiti massima priorità il dopo Skriniar ma non semplice: gli altri nomi (Di venerdì 3 marzo 2023) L'Inter starebbe lavorando per trovare un sostituto di Milan Skriniar. massima priorità sarebbe Samuel Umtiti ma ci sarebbero anche altri nomi. priorità – Secondo quanto riportato da AS.com, la massima priorità dell'Inter per sostituire Milan Skriniar è Samuel Umtiti. Non sarebbe però semplice arrivare al difensore francese, così il club nerazzurro sta considerando anche altri nomi. Uno di questi è Kalidou Koulibaly. Oltre al centrale transalpino del Chelsea ci sono anche Chris Smalling e Giorgio Scalvini. Fonte: AS.com

