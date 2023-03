Inter | senti Çalhano?lu | ‘Mi sento sottovalutato | sono tra i 5 top in Europa’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news24_inter : #Inter, senti Pedullà: «Attenzione alla rincorsa Champions» - news24_inter : #Inter, senti Zanetti: «Continuità non servono alibi. Su Lautaro e Lukaku…» - Luxgraph : Juve, senti Cancelo: 'Il più bel ricordo della carriera? La rimonta con l'Atletico' - stpo1980 : RT @homer_mario: Guardi una partita dell'Inter e bestemmi. Senti il presidente parlare e bestemmi. Senti parlare i dirigenti di mercato e… - homer_mario : Guardi una partita dell'Inter e bestemmi. Senti il presidente parlare e bestemmi. Senti parlare i dirigenti di me… -

Il ko di Bologna ha fatto infuriare l', ma Zanetti indica la retta via: "Nessun alibi, non bisogna cercare il colpevole ma la ...del mister e di Lautaro dopo la sconfitta di Bologna e quando...Parole chiare quelle di Javier Zanetti , che ha analizzato il momento dell', reduce dal ko ... ho sentito le parole di Inzaghi e di Lautaro e, quandol'allenatore e uno dei giocatori più ...A nche lui attaccante all', certo, ma mai arrivato ai livelli di bravura di Antonio . ... Sempre Antonio : Ou Nicò, quel pazzo di mio cugino,che fece! Prese il motore del Fantic 125, e lo ...

Inter, senti Pedullà: «Attenzione alla rincorsa Champions» Inter News 24

Javier Zanetti, a margine della presentazione del libro "Volare libero" di Gianluca Pagliuca, ha fatto il punto della situazione sull' Inter. "Nessun alibi, non bisogna cercare il colpevole ma la solu ...Javier Zanetti, a margine della presentazione del libro "Volare libero" di Gianluca Pagliuca, ha fatto il punto della situazione sull'Inter. "Nessun alibi, non bisogna cercare il colpevole ma la soluz ...