Inter | Pagliuca | «Nel ’98 ho dato un pugno a Ceccarini | con Lippi…»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Le parole di Gianluca, ex portiere dell’, sulla partita contro la Juventus del 1998. Tutti i dettagli Gianluca, ex portiere dell’, ha parlato durante la presentazione della sua autobiografia. LE PAROLE – «Giuro che hounall’arbitro. Lo avevamo accerchiato in 11 e si giro chiedendo: ‘chi è che mi haun?’. Finita la partita poi beccammo Lippi in due o tre e siamo stati abbastanza pesanti. L’anno dopo quando si vociferava che sarebbe arrivato ad allenare l’ho capito che sarei anvia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Pagliuca e la Juve-Inter del ’98: “Tirai un pugno a Ceccarini”. Poi il retroscena su Lippi - _ElPrincipe22 : RT @sportface2016: #Pagliuca: '#Juve-#Inter del '98? Diedi un pugno a #Ceccarini' - infoitsport : Pagliuca su Juve Inter 1998: «Ho dato un pugno a Ceccarini. Con Lippi invece...» - infoitsport : Juventus-Inter, Pagliuca rivela dopo anni: 'Pugno a Ceccarini' - infoitsport : Pagliuca, il clamoroso retroscena: 'Juventus-Inter? Tirai un pugno all'arbitro' -

e la Juve -del '98 "Cosa dissi a Ceccarini Gli ho dato un pugno nel fianco. Meno male che non c'erano tutte le telecamere di oggi... Non so come, ma non si riesce a vedere: gli ho ......dell'Javier Zanetti ha parlato del momento dei nerazzurri dopo la sconfitta con il Bologna in occasione della presentazione del libro dell'ex compagno di squadra Gianluca, ...Gianluca, ex portiere dell ', durante la presentazione del proprio libro 'Volare Libero', è tornano sul tanto discusso arbitraggio del match contro la Juventus nel 1998: ' Ceccarini Non gli ...

L'ex portiere nerazzurro è tornato a parlare del famoso episodio del Delle Alpi con il rigore non fischiato dal direttore di gara nel contatto tra Ronaldo e Iuliano in area bianconera ...I tifosi dell'Inter ricordano il match contro la Juventus del 1998 come quello del mancato rigore su Ronaldo. A distanza di anni, uno dei protagonisti di quella sfida, Gianluca Pagliuca, è ritornato a ...