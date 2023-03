Inter, occhi puntati verso Liverpool: nel mirino due parametri zero (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Inter cercherà di rinforzarsi nel prossimo mercato estivo. Vista la carenza di fondi, potrebbe essere utile sondare il mercato dei parametri zero. A giugno, due giocatori del Liverpool saranno svincolati e potrebbero essere oggetto dei desideri della dirigenza nerazzurra DUE NEL mirino – Nella prossima sessione di mercato, l’Inter cercherà di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri, però, saranno prima costretti a effettuare delle cessioni per sistemare il bilancio. Vista la difficile soluzione economica che limita il club nerazzurro, una soluzione potrebbe essere quella di guardare al mercato degli svincolati. A giugno molti giocatori saranno liberi di firmare con qualsiasi club. Tra questi, oltre al già citato Marcus Thuram, potrebbero ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) L’cercherà di rinforzarsi nel prossimo mercato estivo. Vista la carenza di fondi, potrebbe essere utile sondare il mercato dei. A giugno, due giocatori delsaranno svincolati e potrebbero essere oggetto dei desideri della dirigenza nerazzurra DUE NEL– Nella prossima sessione di mercato, l’cercherà di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri, però, saranno prima costretti a effettuare delle cessioni per sistemare il bilancio. Vista la difficile soluzione economica che limita il club nerazzurro, una soluzione potrebbe essere quella di guardare al mercato degli svincolati. A giugno molti giocatori saranno liberi di firmare con qualsiasi club. Tra questi, oltre al già citato Marcus Thuram, potrebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, occhi puntati verso Liverpool: nel mirino due parametri zero - - NeroAzzurro20 : @CalcioFinanza io sono per abbattere S.Siro e implementare il progetto iniziale di Inter e Milan sia chiaro detto… - infoitsport : Inter, occhi in USA per il futuro della società - paradiselost_19 : @varianteinedita Coglione basta aprire gli occhi e vedere le prime pagine dei giornali per capire quanto stanno in… - nonevoltaire : @DiaVoltaire @NandoPiscopo1 E vabbè, stiamo parlando dell’Empoli! Tu ti ricordi Saponara quando giocava al Milan? Q… -