Inter, novità sul futuro della dirigenza del settore giovanile – SI (Di venerdì 3 marzo 2023) A fine stagione si scoprirà quale sarà il futuro dirigenziale delle giovanili dell’Inter. Criscitiello, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, riporta una notizia riguardante Samaden, dirigente del settore giovanile nerazzurro. PRESUPPOSTI – In casa Inter sembra ci siano delle novità riguardanti il settore giovanile. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, a fine stagione Roberto Samaden incontrerà la società nerazzurra. L’intenzione del direttore sportivo delle giovanili dell’Inter è quella di capire se ci sono i presupposti giusti per continuare insieme per un altro anno. Fonte: Sportitalia Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) A fine stagione si scoprirà quale sarà ildirigenziale delle giovanili dell’. Criscitiello, nel corsotrasmissione “Sportitalia Mercato”, riporta una notizia riguardante Samaden, dirigente delnerazzurro. PRESUPPOSTI – In casasembra ci siano delleriguardanti il. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, nel corsotrasmissione “Sportitalia Mercato”, a fine stagione Roberto Samaden incontrerà la società nerazzurra. L’intenzione del direttore sportivo delle giovanili dell’è quella di capire se ci sono i presupposti giusti per continuare insieme per un altro anno. Fonte: Sportitalia-News - Ultime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Bravi a resistere nel momento complicato, bravi a non perdere la testa, bravi a riorganizzarsi. Questa partita è… - internewsit : Inter, novità sul futuro della dirigenza del settore giovanile – SI - - infoitsport : Inter, Sky: “Le novità di oggi su Dimarco e Skriniar verso il Lecce. Il rientro di Correa…” - passione_inter : Keita gratis, novità su Bastoni e de Vrij e... dichiarazioni PIF! - INTER NEWS - persemprecalcio : ???Arriva una novità importante sul fronte stadio in casa #Inter: il nuovo impianto non sorgerà ad #Assago. E' arriv… -

Novità De Ketelaere e Dimarco, scalpitano Jesè e Cabral Inter, le condizioni di Skriniar e Dimarco Nella seduta di oggi alla Pinetina non ci sono stati segnali importanti sui i prossimi allenamenti da parte di mister Simone Inzaghi in vista del match di ... Mediaset Infinity, a marzo 2023 in streaming: Champions League, Law & Order e il crescendo finale del GF Vip ... le battute finali del GF Vip e la UEFA Champions League sono tra le principali novità. Scopri ... Martedì 14 marzo su Mediaset Infinity sarà la volta dll'Inter a Porto per i quarti di finale. ... Mediaset Infinity: a febbraio arriva lo show di Michelle Hunziker e tornano Amici e Grande Fratello Vip Su Mediaset Infinity a marzo arrivano grandi novità che andranno ad arricchire la già numerosa offerta di contenuti: oltre ai numerosi titoli ... martedì 14 marzo, su Mediaset Infinity, l'Inter di ... , le condizioni di Skriniar e Dimarco Nella seduta di oggi alla Pinetina non ci sono stati segnali importanti sui i prossimi allenamenti da parte di mister Simone Inzaghi in vista del match di ...... le battute finali del GF Vip e la UEFA Champions League sono tra le principali. Scopri ... Martedì 14 marzo su Mediaset Infinity sarà la volta dll'a Porto per i quarti di finale. ...Su Mediaset Infinity a marzo arrivano grandiche andranno ad arricchire la già numerosa offerta di contenuti: oltre ai numerosi titoli ... martedì 14 marzo, su Mediaset Infinity, l'di ... Mercato Inter / News clamorosa: ecco chi sta trattando Marotta Cittaceleste.it