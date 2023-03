Inter, l’unico giocatore in rosa a saper saltare l’uomo sai chi è? Carboni! (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Inter creda di più al giovane Carboni, nuovamente convocato con l’Argentina. Il baby argentino è l’unico della rosa nerazzurra a saper saltare l’uomo. Inzaghi abbi coraggio ALTRO PREMIO ? Valentin Carboni merita più spazio! Ad invocarlo (implicitamente) è Lionel Scaloni. Il talento dell’Inter, non ancora maggiorenne (18 anni domenica) è stato nuovamente convocato dalla nazionale argentina. Un premio per il baby centrocampista offensivo della Primavera di Chivu e della Prima squadra di Simone Inzaghi. Ma ora, occorre che questo premio valga anche in campionato. Al momento, Inzaghi lo ha utilizzato col contagocce: cinque presenze tra Serie A e Champions League per un totale di 24? minuti complessivi. Pochissimo. Soprattutto per un motivo semplice: ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) L’creda di più al giovane Carboni, nuovamente convocato con l’Argentina. Il baby argentino èdellanerazzurra a. Inzaghi abbi coraggio ALTRO PREMIO ? Valentin Carboni merita più spazio! Ad invocarlo (implicitamente) è Lionel Scaloni. Il talento dell’, non ancora maggiorenne (18 anni domenica) è stato nuovamente convocato dalla nazionale argentina. Un premio per il baby centrocampista offensivo della Primavera di Chivu e della Prima squadra di Simone Inzaghi. Ma ora, occorre che questo premio valga anche in campionato. Al momento, Inzaghi lo ha utilizzato col contagocce: cinque presenze tra Serie A e Champions League per un totale di 24? minuti complessivi. Pochissimo. Soprattutto per un motivo semplice: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, l'unico giocatore in rosa a saper saltare l'uomo sai chi è? Carboni! - - ConfucioLone : @FBiasin Modesto come Ibra, però devo ammettere che è l'unico dell'Inter ad avere piedi buoni ed intelligenza. - EneaTrapani : La cosa pero’ piu’ avvilente di tutto questo, e qui mi dispiace per l’Inter, va detto, è che l’unico che sembra ess… - sportli26181512 : Inzaghi, manca lo scudetto per essere davvero un allenatore top: Inzaghi, manca lo scudetto per essere davvero un a… - _Sim_Al_Bar : @GiuliaLoglisci_ Fino lo scorso anno, Basto lo consideravo l'unico vero potenziale fuoriclasse dell'Inter. Il probl… -

Fiorentina - Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici ...In classifica i rossoneri hanno riacciuffato i cugini dell'Inter ,... soprattutto dopo l'incredibile fuga del Napoli: lo 'scudetto' , ... In attacco invece l'unico sicuro del posto è Cabral , in gol anche ... De Sisti: "Ai miei tempi di Micoren ne girava tanto, ma potevi rifiutarti di prenderlo" ... "Nel mio caso in parrocchia, l'unico posto dove i miei genitori ... Ma il maestro fu Juan Alberto Schiaffino , l'italo - uruguaiano. ... Mazzola voleva portarmi all'Inter, mi avevano offerto aumento di ... Monza - Empoli pronostico, attenzione al segno X: quota 3.27 ... a San Siro contro l'Inter (0 - 1). Nel 2023 l'Empoli è la ... In massima serie l'unico precedente tra le due squadre è il match di ... ...In classifica i rossoneri hanno riacciuffato i cugini dell',... soprattutto dopo'incredibile fuga del Napoli: lo 'scudetto' , ... In attacco invecesicuro del posto è Cabral , in gol anche ...... "Nel mio caso in parrocchia,posto dove i miei genitori ... Ma il maestro fu Juan Alberto Schiaffino ,'italo - uruguaiano. ... Mazzola voleva portarmi all', mi avevano offerto aumento di ...... a San Siro contro(0 - 1). Nel 2023'Empoli è la ... In massima serieprecedente tra le due squadre è il match di ... Inzaghi, manca lo scudetto per essere davvero un allenatore top La Gazzetta dello Sport