Inter, l’emergenza in difesa farà rivedere Bellanova? L’unico precedente (Di venerdì 3 marzo 2023) La situazione in infermeria per l’Inter non è delle migliori, gli stop di Federico Dimarco e Milan Skriniar mettono in difficoltà Simone Inzaghi. Questa situazione farà rivedere in campo Raoul Bellanova? C’è un unico precedente. SPARITO – Raoul Bellanova non vede il rettangolo di gioco dalla partita con l’Empoli, persa poi per 1-0 a San Siro. La responsabilità della sconfitta è caduta su Milan Skriniar, anche se numerose critiche sono state riservate nei confronti dell’esterno di proprietà del Cagliari. Il giovane classe 2000 ha giocato la sua partita peggiore con la maglia dell’Inter, sbagliando qualsiasi dribbling, stop o copertura difensiva. Una prestazione più cupa di questa in stagione è difficile da ricordare, forse solo quella di Romelu Lukaku con il Monza. Da ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) La situazione in infermeria per l’non è delle migliori, gli stop di Federico Dimarco e Milan Skriniar mettono in difficoltà Simone Inzaghi. Questa situazionein campo Raoul? C’è un unico. SPARITO – Raoulnon vede il rettangolo di gioco dalla partita con l’Empoli, persa poi per 1-0 a San Siro. La responsabilità della sconfitta è caduta su Milan Skriniar, anche se numerose critiche sono state riservate nei confronti dell’esterno di proprietà del Cagliari. Il giovane classe 2000 ha giocato la sua partita peggiore con la maglia dell’, sbagliando qualsiasi dribbling, stop o copertura difensiva. Una prestazione più cupa di questa in stagione è difficile da ricordare, forse solo quella di Romelu Lukaku con il Monza. Da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, l'emergenza in difesa farà rivedere Bellanova? L'unico precedente - - Raffael38115989 : @_TheDare @capuanogio Ma perché sei così 'Ignorante'. Tu infatti ignori che la manovra stipendi è stata, fatta risp… - poch8mio : @Maldinismovero2 @ZZiliani @Rossonerosemper L'anno scorso dal dopo inter il Napoli è stato praticamente sempre in e… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: ?? Stagione finita per il difensore dell'Udinese Enzo Ebosse. Durante la partita con l'Inter si era infortunato in uno scont… - TgrRaiFVG : ?? Stagione finita per il difensore dell'Udinese Enzo Ebosse. Durante la partita con l'Inter si era infortunato in… -