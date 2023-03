Inter-Lecce, via libera alla trasferta per i tifosi salentini (Di venerdì 3 marzo 2023) Contro l’Inter il Lecce potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi Buone notizie per i tifosi del Lecce che in primo momento si erano visti negare la trasferta a San Siro in vista della partita di domenica contro l’Inter. Come comunicato dalla stessa società giallorossa, il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso della società salentina dando il via libera alla presenza dei sostenitori a San Siro. «L’U.S. Lecce comunica di aver proposto nella giornata di ieri un ricorso al TAR Lombardia avverso il decreto del Prefetto di Milano che ha vietato la trasferta, in occasione della gara Inter-Lecce, ai residenti di Lecce e provincia. ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Contro l’ilpotrà contare sul sostegno dei suoiBuone notizie per idelche in primo momento si erano visti negare laa San Siro in vista della partita di domenica contro l’. Come comunicato dstessa società giallorossa, il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso della società salentina dando il viapresenza dei sostenitori a San Siro. «L’U.S.comunica di aver proposto nella giornata di ieri un ricorso al TAR Lombardia avverso il decreto del Prefetto di Milano che ha vietato la, in occasione della gara, ai residenti die provincia. ...

