Inter-Lecce, Inzaghi non ha ancora deciso l’attacco: i 2 leggermente favoriti (Di venerdì 3 marzo 2023) Decisione ancora da prendere da parte di Simone Inzaghi sulla coppia d’attacco in campo domenica 5 marzo per Inter-Lecce. SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, a metà settimana sia Milan Skriniar che Federico Dimarco avevano ancora alcuni fastidi e quindi le condizioni dei due si devono ancora valutare in vista di Inter-Lecce. Forse Simone Inzaghi non intende rischiare. Nella retroguardia dunque Matteo Darmian sul centro-destra e Francesco Acerbi al centro. Denzel Dumfries invece esterno destro di centrocampo. Nel reparto offensivo leggermente favorita la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, anche se non è semplice fare previsioni definitive, dato che sono in corsa in tre per due ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Decisioneda prendere da parte di Simonesulla coppia d’attacco in campo domenica 5 marzo per. SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, a metà settimana sia Milan Skriniar che Federico Dimarco avevanoalcuni fastidi e quindi le condizioni dei due si devonovalutare in vista di. Forse Simonenon intende rischiare. Nella retroguardia dunque Matteo Darmian sul centro-destra e Francesco Acerbi al centro. Denzel Dumfries invece esterno destro di centrocampo. Nel reparto offensivofavorita la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, anche se non è semplice fare previsioni definitive, dato che sono in corsa in tre per due ...

