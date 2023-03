Inter, Lautaro Martinez: “A Milano ho ricevuto amore fin dal primo giorno, cerco di ridare tutto ai tifosi” (Di venerdì 3 marzo 2023) Intervenuto al podcast nerazzurro Footsteps, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez si è raccontato: “La mia carriera è iniziata con l’Avellaneda a Buenos Aires, una città in cui si vive il calcio in maniera speciale. Il club in cui sono nato è il Liniers e ora cerco di aiutarlo dopo tutto quello che hanno fatto per me e la mia famiglia. Milano? Ho ricevuto amore fin da quando sono arrivato. I tifosi mi hanno sempre mostrato rispetto e io cerco di ridargli tutto sul terreno di gioco“. Il centravanti argentino ha poi aggiunto: “Il mio idolo è sempre stato Radamel Falcao per i movimenti in campo e soprattutto in area di rigore. Il mio posto preferito è invece Bahia ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023)venuto al podcast nerazzurro Footsteps, l’attaccante dell’si è raccontato: “La mia carriera è iniziata con l’Avellaneda a Buenos Aires, una città in cui si vive il calcio in maniera speciale. Il club in cui sono nato è il Liniers e oradi aiutarlo dopoquello che hanno fatto per me e la mia famiglia.? Hofin da quando sono arrivato. Imi hanno sempre mostrato rispetto e iodi ridarglisul terreno di gioco“. Il centravanti argentino ha poi aggiunto: “Il mio idolo è sempre stato Radamel Falcao per i movimenti in campo e sopratin area di rigore. Il mio posto preferito è invece Bahia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Dai momenti più importanti in maglia nerazzurra, alla vittoria del Mondiale ??????? Lautaro si racconta nella quarta p… - Inter : Il ritorno ad Appiano di Diego Milito e il suo rapporto con Lautaro ?????? #ForzaInter - sportface2016 : #Inter, #LautaroMartinez: “A Milano ho ricevuto amore fin dal primo giorno, cerco di ridare tutto ai tifosi in camp… - gestfali : Lukaku, Lautaro, Firmino, Carboni > Lukaku, Lautaro, Dzeko, Correa. Costo annuo stimato circa 7 mln in meno. @inter - internewsit : Argentina, non solo Lautaro Martinez tra i 35 convocati: ritorno per uno dell'Inter - -