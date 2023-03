Inter in profondo rosso, i bilanci dicono -578,1 milioni (Di venerdì 3 marzo 2023) I bilanci dell’Inter continuano a segnare perdite economiche preoccupanti per il futuro del club. Tuttomercatoweb ha analizzato i bilanci del club dall’esercizio 2016/17. Fra le squadre di Serie A, l’Inter di Steven Zhang è forse il club che rischia molto più degli altri. Prima del Covid gli sponsor che arrivavano dalla Cina riuscivano a tappare le perdite. Ma erano un cerotto applicato sul fondo di una barca che continua a riempiersi d’acqua. La realtà è stata un’altra e il post pandemia non ha fatto sconti al presidente Zhang. Per i primi tre anni la gestione Suning ha tenuto sotto controllo le perdite. Infatti si tratta di debiti relativamente contenuti per un club come l’Inter: -24,6, -17,7 e -48,4 nei bilanci. Ma la mazzata, come già ripetuto ampiamente, arriva con il Covid. La ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Idell’continuano a segnare perdite economiche preoccupanti per il futuro del club. Tuttomercatoweb ha analizzato idel club dall’esercizio 2016/17. Fra le squadre di Serie A, l’di Steven Zhang è forse il club che rischia molto più degli altri. Prima del Covid gli sponsor che arrivavano dalla Cina riuscivano a tappare le perdite. Ma erano un cerotto applicato sul fondo di una barca che continua a riempiersi d’acqua. La realtà è stata un’altra e il post pandemia non ha fatto sconti al presidente Zhang. Per i primi tre anni la gestione Suning ha tenuto sotto controllo le perdite. Infatti si tratta di debiti relativamente contenuti per un club come l’: -24,6, -17,7 e -48,4 nei. Ma la mazzata, come già ripetuto ampiamente, arriva con il Covid. La ...

