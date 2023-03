Inter, evento esclusivo allo store di San Siro: incontro con due giocatori! (Di venerdì 3 marzo 2023) evento esclusivo organizzato dall’Inter allo store di San Siro in programma il 7 marzo alle 15. Protagonisti saranno due giocatori nerazzurri che incontreranno 100 tifosi MEET AND GREET – Grande occasione per i 100 fortunati tifosi dell’Inter che avranno la possibilità, martedì 7 marzo alle ore 15, di incontrare due giocatori nerazzurri allo store di San Siro. Nel dettaglio si tratta di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, che incontreranno proprio i primi 100 supporters che in questi giorni acquisteranno una maglia ufficiale 2022/2023 negli store del club. Durante l’incontro i due calciatori saranno disponibili per una sessione di foto e autografi. Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023)organizzato dall’di Sanin programma il 7 marzo alle 15. Protagonisti saranno due giocatori nerazzurri che incontreranno 100 tifosi MEET AND GREET – Grande occasione per i 100 fortunati tifosi dell’che avranno la possibilità, martedì 7 marzo alle ore 15, di incontrare due giocatori nerazzurridi San. Nel dettaglio si tratta di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, che incontreranno proprio i primi 100 supporters che in questi giorni acquisteranno una maglia ufficiale 2022/2023 neglidel club. Durante l’i due calciatori saranno disponibili per una sessione di foto e autografi.-News - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, evento esclusivo allo store di San Siro: incontro con due giocatori! - - FcInterNewsit : Bastoni e Dimarco ospiti all'Inter Store San Siro: ecco come partecipare all'evento esclusivo - crisso1981 : @Chrystyan73 È come il triplettino (scudetto, coppa Italia e Supercoppa italiana) eventuale che avrebbe fatto l'int… - sportli26181512 : Inter, la bordata di Zanetti: 'Non è solo Inzaghi che deve dare di più, ma anche la società': Intervenuto all'event… - MarcWallaceJ : @FabrizioTaff @GuarroPas Anche i muri sanno che la gazzetta pende dalla parte interista, basta leggerla il giorno d… -