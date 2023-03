Inter | dalla Spagna sono sicuri | Kessie non ascolterà Calhanoglu | News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Dalla sconfitta con @inter @sscnapoli ha vinto 8 partite su 8 segnando 21 gol e subendone solo 2. La squadra di… - anperillo : L’#Inter affonda a #Bologna. Il #Napoli ora è a ?1??8?? dalla seconda (o dalle seconde se #Milan e #Roma dovessero… - DaDo9_6 : Serata sfortunata, palla che non sarebbe entrata mai. Non bisogna fare drammi, ma stasera la squadra mi è sembrata… - Lore2121211 : @asrsupporter Quindi a fine giornata saremo a -4 dalla lazio e -6 da inter e milan. Ottimo così. - AmalaTV_ : @Inter_Xtra @fcin1908it Comunque è lontano dalla metro eh, con una tangenziale di mezzo tra l’altro -

... abbattutorete al 67' di Matias Vecino eprima partita senza gol dopo due mesi: l'ultima volta, il 4 gennaio con l', era arrivata l'unica altra sconfitta stagionale in campionato ...3 I giorni di Zhang : il numero uno dell'si appresta a vivere, a partiregara di dopodomani contro il Lecce , alcuni passaggi chiave sia per quello che succederà in campo nelle gare dei nerazzurri, sia per quello che è previsto ...... perché incrocerà una delle retrocesseChampions. Non la Juve, grande delusa dei gironi. I ...come testa di serie e potrà incontrare solo le seconde classificate degli altri gironi (ma none ...

Inter, Zhang ad Appiano: pranzo con Inzaghi e i dirigenti Sky Sport

L’espulsione nella stagione dello Scudetto La settimana seguente al 3-0 rifilato all’Inter nel Derby dell’aprile 2011, il Milan di Allegri, futuro campione d’Italia, è atteso proprio dalla Fiorentina ...I giorni di Zhang: il numero uno dell'Inter si appresta a vivere, a partire dalla gara di dopodomani contro il Lecce, alcuni passaggi chiave sia per quello che succederà in campo nelle gare dei nerazz ...