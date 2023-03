Inter, col Lecce attenzione alle coperture: i salentini letali nelle ripartenze (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Lecce rappresenta un test per l’Inter dal punto di vista delle coperture preventive. I giallorossi infatti sono tra le migliori squadre del campionato in contropiede. TEST SPECIFICO – L’Inter contro il Lecce verrà stimolata su un punto debole della stagione. Le coperture preventive. I nerazzurri infatti spesso e volentieri hanno sofferto le ripartenze avversarie. Sia per movimenti sbagliati, con troppi giocatori sopra la linea della palla, che per mancanza di attenzione appunto alle coperture. Troppa foga di attaccare. O sufficienza nel valutare gli spazi. E i salentini puntano in modo specifico nello sfruttare gli spazi in contropiede. attenzione AL CONTROPIEDE – Baroni ha creato ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilrappresenta un test per l’dal punto di vista dellepreventive. I giallorossi infatti sono tra le migliori squadre del campionato in contropiede. TEST SPECIFICO – L’contro ilverrà stimolata su un punto debole della stagione. Lepreventive. I nerazzurri infatti spesso e volentieri hanno sofferto leavversarie. Sia per movimenti sbagliati, con troppi giocatori sopra la linea della palla, che per mancanza diappunto. Troppa foga di attaccare. O sufficienza nel valutare gli spazi. E ipuntano in modo specifico nello sfruttare gli spazi in contropiede.AL CONTROPIEDE – Baroni ha creato ...

