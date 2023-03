Inter | Calhanoglu | Sogno una sfida Champions contro il Milan

(Di venerdì 3 marzo 2023) L'e il passato col, il ritardo dal Napoli e il, che riparte da Porto.ha toccato tanti temi nell'vista con la Gazzetta dello Sport. Partendo dalla classifica: 'Nessuno si aspettava un'così indietro ma il Napoli merita di stare lì , lo si è visto anche in, ma è colpa nostra, come lo scorso anno.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Calhanoglu: '#Inter, sei speciale. E in Champions ridatemi il Milan' - GoalItalia : 'Modric e De Bruyne? Non sono lontano da loro' 'Brozovic? Nel calcio e nella vita esiste la concorrenza' A tutto C… - marifcinter : #Calhanoglu: “#Kessie? È un amico e un grande giocatore: qui i grandi giocatori sono sempre bene accetti... Parliam… - 10Innamorato : RT @InterCM16: #Calhanoglu a @Gazzetta_it: “Sono orgoglioso che l’#Inter voglia rinnovarmi e la mia volontà è restare qui”. - it_inter : #Calhanoglu su #Kessie: 'È un amico, un grande giocatore. Parliamo tanto. Lui è in una grande squadra, ma sa che l'… -

L'e il passato col Milan, il ritardo dal Napoli e il sogno Champions, che riparte da Porto.ha toccato tanti temi nell'intervista con la Gazzetta dello Sport. Partendo dalla classifica: ...Ma non devono distrarre dalla via maestra, che è già tracciata: Hakan, 29 anni, rinnoverà la sua promessa d'amore con l', pure presto. Non solo per reciproca attrazione e ...Si sente nel momento migliore della carriera, ringrazia l'e Inzaghi e prende le distanze dai suoi ex tifosi del Milan. Hakansi confessa alla Gazzetta e dice I tifosi del Milan non lo hanno mai perdonato Quando si citano i migliori ...

Calhanoglu cuore nerazzurro: "Orgoglioso che l'Inter voglia rinnovarmi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe essere lontano dall'Inter: ecco lo scenario delineato dal Corriere dello Sport ...Calhanoglu si sente a casa a Milano, in particolare con la casacca nerazzurra. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il turco ha parlato del suo futuro in maniera chiara: "Sono orgoglioso ...