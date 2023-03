Inter, Calhanoglu: «Coppa Italia e Champions due obiettivi. Futuro? Io sto bene qui» (Di venerdì 3 marzo 2023) Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del Futuro Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del Futuro. Le sue dichiarazioni: «Nessuno si aspettava un’Inter così indietro, ma il Napoli merita di stare lì. La colpa è solo nostra, dovremmo giocare con l’atteggiamento visto contro il Porto. Ci teniamo a vincere la Coppa Italia e in Champions possiamo sorprendere. Porto? Una battaglia, ma io credo davvero in questa squadra. Il sogno è di vincere la Champions. Io voglio giocare qui ovunque mi mettano darò sempre il massimo. Futuro? Sono contento che l’Inter ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Hakan, centrocampista dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e delHakan, centrocampista dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del. Le sue dichiarazioni: «Nessuno si aspettava un’così indietro, ma il Napoli merita di stare lì. La colpa è solo nostra, dovremmo giocare con l’atteggiamento visto contro il Porto. Ci teniamo a vincere lae inpossiamo sorprendere. Porto? Una battaglia, ma io credo davvero in questa squadra. Il sogno è di vincere la. Io voglio giocare qui ovunque mi mettano darò sempre il massimo.? Sono contento che l’...

