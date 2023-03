Inter al lavoro per rinnovare la difesa: priorità Bastoni ma non solo – SI (Di venerdì 3 marzo 2023) La difesa dell’Inter dovrà essere rinnovata. Ciò riguarda sia il contratto di alcuni giocatori, sia ai cambiamenti che dovranno esserci con l’addio di Skriniar. difesa – L’Inter avrà da lavorare per quanto riguarda la difesa. Milan Skriniar si sa che saluterà, mentre il futuro di Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij è ancora da scrivere. Questo il piano della società secondo quanto riporta Sportitalia: «La priorità in casa Inter è il rinnovo di Alessandro Bastoni, che andrà in scadenza nel 2024. L’idea è quello di allungarlo fino al 2027. Nel frattempo è attesa una risposta da Stefan de Vrij in scadenza invece a fine stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladell’dovrà essere rinnovata. Ciò riguarda sia il contratto di alcuni giocatori, sia ai cambiamenti che dovranno esserci con l’addio di Skriniar.– L’avrà da lavorare per quanto riguarda la. Milan Skriniar si sa che saluterà, mentre il futuro di Alessandroe Stefan De Vrij è ancora da scrivere. Questo il piano della società secondo quanto riporta Sportitalia: «Lain casaè il rinnovo di Alessandro, che andrà in scadenza nel 2024. L’idea è quello di allungarlo fino al 2027. Nel frattempo è attesa una risposta da Stefan de Vrij in scadenza invece a fine stagione».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Thohir: 'L'Inter mi manca tantissimo, ma non penso a ricomprarla per un motivo. Inzaghi? Gran lavoro' - FBiasin : Altri 75mila anche questa sera per #InterPorto. Praticamente mai meno di 70mila ad ogni partita di #Inter e #Milan… - internewsit : Inter al lavoro per rinnovare la difesa: priorità Bastoni ma non solo - SI - - Luxgraph : Juve Next Gen, Pessotto: 'Grande lavoro del settore giovanile. I ragazzi hanno qualità e talento'… - internewsit : Sosa: «Con l'Inter la vittoria più bella. Lukaku? Limitato, fatto gran lavoro» - -