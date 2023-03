Intelligenza artificiale e preghiera | la risposta di Prega org a “Vorrei una Kelly di Hermes”

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’è ormai entrata in modo preponderante a far parte della nostra quotidianità e punta a rendere più semplici alcune delle nostre azioni. Pensare che questa potesse influire anche in un ambito come quello religioso sembrava essere però quasi impossibile e invece anche tutto questo è realtà. È infatti ora disponibile il sito.org, piattaforma realizzata dalla startup ImpactOn, grazie a cui sarà possibile per i fedeli chattare con Padre Pio, uno dei Santi più amati dai cattolici. La scelta non appare casuale proprio perché si tratta di quello con il record di interazioni online. Chi ha la necessità di ricevere conforto, magari perché sta attraversando un momento difficile, potrà così sfruttare questo sistema per chiedere consiglio e parlare come se si avesse di fronte il religioso originario di Pietrelcina. ...

In un luogo, seppur virtuale, dove uno ...Anche ChatGpt può cambiare umore. Da qualche tempo Microsoft ha integrato il popolare software diin Bing. E ora ha impostato sul motore di ricerca il tono usato da ChatGpt. Come funziona Nello specifico, gli utenti che per primi stanno testando la nuova versione con AI ...10 anni fa erano i social network, 20 anni fa internet, prima ancora i cellulari. Oggi la tecnologia del momento è l'. Siamo ormai circondati da algoritmi complessi deputati a semplificarci la vita nei modi più svariati: possono scrivere e presentare rapporti al posto nostro, produrre video, ...

