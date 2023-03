Integrazione salariale per cassintegrati. Rizzo (Usb): “Registriamo la buona volontà dei nostri parlamentari” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Registriamo la chiara buona volontà da parte dei parlamentari Ubaldo Pagano, Marco Lacarra e Dario Iaia che ieri hanno votato un ordine del giorno mirato ad assumere l’impegno di proporre nel primo decreto utile l’emendamento relativo alla Integrazione salariale per gli ex Ilva in Amministrazione Straordinaria. Stesso impegno abbiamo riscontrato nel senatore Mario Turco. Da tempo, circa due anni, la nostra organizzazione sindacale evidenzia la necessità di modificare il sistema di calcolo dell’Integrazione salariale che penalizza i lavoratori di Ilva in As in cassa Integrazione straordinaria, e che è il prodotto di un accordo ormai datato (2015). Questa, a nostro avviso, la modifica da apportare: va considerato il 10% ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 3 marzo 2023) “la chiarada parte deiUbaldo Pagano, Marco Lacarra e Dario Iaia che ieri hanno votato un ordine del giorno mirato ad assumere l’impegno di proporre nel primo decreto utile l’emendamento relativo allaper gli ex Ilva in Amministrazione Straordinaria. Stesso impegno abbiamo riscontrato nel senatore Mario Turco. Da tempo, circa due anni, la nostra organizzazione sindacale evidenzia la necessità di modificare il sistema di calcolo dell’che penalizza i lavoratori di Ilva in As in cassastraordinaria, e che è il prodotto di un accordo ormai datato (2015). Questa, a nostro avviso, la modifica da apportare: va considerato il 10% ...

