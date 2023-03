Innovazione | Caracol chiude round di investimento Serie A da 10 | 6 mln

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) -undiA da 10,6 milioni di euro con Cdp Venture Capital e Neva Sgr, Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, oltre a Primo Space Fund ed Eureka! Venture Sgr – fondi già presenti in. Questo, spiega la società della stampa 3D industriale di grandi dimensioni, è arrivato al termine di un percorso di crescita che ha portatoa triplicare il volume d'affari nel 2022, consolida la leadership dell'azienda e della sua soluzione tecnologica di Manifattura Additiva di grandi dimensioni Heron Am, mettendo le basi per il percorso di espansione internazionale. L'operazione è stata portata a termine grazie al supporto e coordinamento dell'advisor finanziario Growth Capital, ...

