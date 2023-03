Innovazione | anche Roma celebra la Giornata Mondiale dell’Ingegneria

Leggi su italiasera

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) –per la prima volta il “World Engineering Day”, la “per lo Sviluppo Sostenibile” indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione la Scienza e la Cultura. Sabato 4 marzo, nella cornice del Chiostro di San Pietro in Vincoli, la Facoltà di Ingegneria dell’Università Sapienza con la Consulta della Cultura del MunicipioIX Eur, e con il patrocinio dell’Unesco,lacon un branstorming e due progetti ad alto tasso di. “Ho proposto il progetto come IX Municipio e la Facoltà di Ingegneria de la Sapienza l’ha subito sposato” sottolinea, conversando con ...