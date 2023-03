“Innamorata Fashion Show”: a Roma l’evento in favore delle donne e della prevenzione (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – Dalla parte delle donne e della prevenzione, unica vera possibilità di salvezza. Parte con questo scopo una nuova campagna educativa in grado di sensibilizzare sempre più il pubblico femminile sull’importanza di agire tempestivamente in fatto di salute. L’iniziativa, che si svolgerà l’8 marzo presso l’Olgiata Golf Club, si intitola “Innamorata Fashion Show” ed è dedicata all’associazione Libellule Onlus, fondata dalla chirurga oncologa Paola Martinoni, da sempre in prima linea con progetti mirati a restituire fiducia, sicurezza e positività a tutte le donne che purtroppo si sono ritrovate a dover vivere sulla propria pelle la drammaticità di un tumore al seno o all’apparato genitale. Una serata speciale, organizzata da Rotary ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023)– Dalla parte, unica vera possibilità di salvezza. Parte con questo scopo una nuova campagna educativa in grado di sensibilizzare sempre più il pubblico femminile sull’importanza di agire tempestivamente in fatto di salute. L’iniziativa, che si svolgerà l’8 marzo presso l’Olgiata Golf Club, si intitola “” ed è dedicata all’associazione Libellule Onlus, fondata dalla chirurga oncologa Paola Martinoni, da sempre in prima linea con progetti mirati a restituire fiducia, sicurezza e positività a tutte leche purtroppo si sono ritrovate a dover vivere sulla propria pelle la drammaticità di un tumore al seno o all’apparato genitale. Una serata speciale, organizzata da Rotary ...

