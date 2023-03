Ingegnere scambiato per pedofilo e ucciso di botte | gli aggressori | Siamo dei grandi

(Di venerdì 3 marzo 2023) Giravano delle voci. Delle voci che Sergio Faveto fosse un. Quelle voci si sono trasformate in schiaffi, poi in calci, infine in morte. Per l'omicidio di

Sergio Faveto, il pestaggio e la morte in ospedale Subito dopo il pestaggio, costato la vita all', i ragazzi si erano vantati in giro. 'Siamo dei grandi, lo abbiamo pestato', dicevano agli ...... l'trovato agonizzante per strada e deceduto in ospedale per le gravi ferite: l'uomo era statoper un pedofilo, circostanza che non trova alcun riscontro nelle indagini condotte ...L'Matteo Armenante di Anas ha quindi allertato immediatamente gli Enti competenti, ... chi aveva contattato i pompieri avrebbel'animale per una persona. Il salvataggio è avvenuto ...

Prima si sono vantati del brutale pestaggio poi hanno tentato di sviare le indagini: "Mi hanno detto che devo dire che la vittima ha dato una pacca sul culo alla ragazza. Ma non lo ha fatto". Sergio F ...Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Genova dai carabinieri per l'omicidio di Sergio Faveto, un ingegnere informatico disoccupato di 51 anni picchiato il 3 agosto scorso in ...