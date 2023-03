Infrazioni stradali | dalla Ue regole più severe Dal sorpasso pericoloso alla distanza di sicurezza | ecco i reati nel mirino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Il Comando del Corpo di Polizia municipale ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con… -

Per consentire l'aggiornamento a livello transfrontaliero e garantire il rispetto dei diritti delle persone accusate di, sarà creato un portale informatico per consentire ai ......vuole infatti rendere le strade dell'area più sicure e sta lavorando all'applicazione delle normea livello transfrontaliero. Questo anche per impedire che rimangano impunite le...... una maggiore attenzione alla tutela di pedoni, ciclisti e utilizzatori di scooter e bici elettriche e sanzioni più severe per le. La patente digitale sarà anche uno strumento ...

Infrazioni stradali, dalla Ue regole più severe. Dal sorpasso pericoloso alla distanza di sicurezza: ecco i re leggo.it

Sono 20mila le persone che hanno perso la vita in incidenti stradali nel 2022, nei paesi che fanno parte dell'Unione Europea: pedoni, ciclisti, utenti ...Non ci sono soltanto patente digitale ed esame di guida a 17 anni tra le proposte rese note di recente dalla Commissione europea per armonizzare il Codice della strada in Europa. Anche alcune ...