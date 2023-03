INFN di Roma | Concorso per 1 Tecnologo III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha indetto unPubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 1di III, presso la Sezione diIstituto Nazionale di Fisica Nucleare: Cosa c’è da Sapere Asi presenta l’opportunità di lavorare presso l’, a tempo indeterminato, l’assunzione avverrà tramite Bando, a cui possono partecipare tutti coloro abbiano i requisiti necessari come, laurea magistrale in materie tecnologiche o scientifiche, inglese fluente, conoscenza dei più moderni sistemi tecnologici di ricerca, esperienza nella mansione. Sono considerate doti indispensabili l’attitudine al team working, lo spirito di collaborazione, atteggiamento positivo verso l’ambiente di lavoro e i colleghi. Il ...