Influenza aviaria, Oms: 'Temiamo un'altra pandemia'. Altri due casi in Cina (Di venerdì 3 marzo 2023) Altri due casi di contagio da Influenza aviaria su esseri umani in Cina : si tratta di una donna di 53 anni residente a Jiangsu , risultata positiva il mese scorso dopo aver mangiato un pollo infetto, ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023)duedi contagio dasu esseri umani in: si tratta di una donna di 53 anni residente a Jiangsu , risultata positiva il mese scorso dopo aver mangiato un pollo infetto, ...

