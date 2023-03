Influenza aviaria H5N1 | non c’è stata trasmissione umana tra padre e figlia contagiati In Trentino tre gabbiani morti

(Di venerdì 3 marzo 2023) Due casi di contagio nella stessa famiglia – con una bambina di 11 anni morta e ilinfettato ma guarito – avevano fatto temere a una possibiledell’viaria. Si è trattato in realtà di un contagio da contatto con pollame infetto. A confermare la modalità sono le autorità sanitarie della Cambogia che nei giorni scorsi avevano informato l’Oms dei due casi nell’ambito dei piani di sorveglianza. Il portavoce del ministero della Salute cambogiano, Or Vandine, ha ufficialmente dichiarato che i due casi umani dinella provincia di Prey Veng, registrati la scorsa settimana, “non erano casi dida uomo a uomo”. E che ci sono state solo queste due infezioni umane rilevate nel distretto di Sithor Kandal della provincia. La conclusione della ...

Si era ammalata il 16 febbraio scorso, morendo qualche giorno dopo in ospedale, la bambina di 11 anni cambogiana positiva all'H5N1, uno dei sottotipi dell'. Infettato anche il padre, che tuttavia non ha riportato sintomi ed è già stato dimesso, mentre sono da verificare le condizioni di una donna cinese di 53 anni colpita dal virus. ...Questi gli ultimi numeri dell', ceppo H5N1 ad alta patogenicità come confermato dalle analisi dell'Istituto zooprofilattico: il primo caso accertato a Toscolano Maderno, poi a ...Questi gli ultimi numeri dell', ceppo H5N1 ad alta patogenicità come confermato dalle analisi dell'Istituto zooprofilattico: il primo caso accertato a Toscolano Maderno, poi a ...

Dopo la tragica morte di una bambina di 11 anni la Cambogia ha cominciato a testare la popolazione per altri casi di influenza aviaria.Rilevati in Cina due casi umani di influenza aviaria, mentre crescono le preoccupazioni sulla potenziale minaccia di una nuova pandemia.