Influenza aviaria H5N1 | il virologo Clementi | “Preoccupa l’infezione in varie specie Situazione potenzialmente a rischio”

Una "spada di Damocle" tra circa il milione e mezzo di virus animali sconosciuti di cui "circa la metà sono in grado potenzialmente di infettare l'uomo". Così in una intervista al fattoquotidiano.it il virologo Massimo Clementi aveva definito l'Influenza aviaria H5N1, che ha contagiato un padre e una figlia di 11 anni, poi morta, in Cambogia, e sta mietendo vittime tra gli uccelli e anche mammiferi come i leoni marini in Perù. La World Organisation for Animal Health (WOAH) stima che, nelle ultime tre settimane, 2,5 milioni di animali sono morti o sono stati abbattuti a causa dell'aviaria. "Usando i dati riportati alla World Organisation for Animal Health tra il 2005 e il 2019 – scrive la Woah – la diffusione è minima a settembre, inizia a salire a ottobre e raggiunge i ...

