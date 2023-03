Infinite Storm | la recensione | Naomi Watts in un drammatico survival movie

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ladi, film tratto da un'incredibile storia vera e ambientato sulle cime innevate nel bel mezzo di una tempesta. Stasera in prima visione su SKY. Da un giorno all'altro Pam Bales ha perso tutto: in seguito a una fuga di gas nel suo appartamento, le due figlie di cinque e sei anni hanno perso la vita. Una tragica fatalità per la quale lei, accortasi troppo tardi di quanto stesse avvenendo, si è ritenuta diretta responsabile e che ha anche mandato all'aria il suo matrimonio. Come vi raccontiamo nelladi, Pam ha riversato tutte le sue energie e una profonda dedizione verso quella montagna che ha sempre amato. D'altronde la donna era già membro del soccorso alpino e solo lì, tra le vette …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_nauta : Infinite storm: un’avventura estrema e il potere della forza interiore nel film di stasera su Sky e Now… - digitalsat_it : Venerdi 3 Marzo 2023 Sky Cinema, Infinite Storm | Django Ep. 5 e 6 -

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV, ore 21:15 su Sky Cinema Uno Naomi Watts in un survival drama tratto da una storia vera. Una scalatrice cerca di sopravvivere durante una ...IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMANaomi Watts in un survival drama da una storia vera. Una scalatrice si arrampica sul monte Washington, ma una tormenta la costringe a tornare ...Su Sky Cinema dalle 21.15. Naomi Watts in un survival drama da una storia vera. Una scalatrice si arrampica sul monte Washington, ma una tormenta la costringe a tornare indietro mentre ...

Infinite Storm, la recensione: Naomi Watts in un drammatico survival ... Movieplayer

La recensione di Infinite Storm, film tratto da un'incredibile storia vera e ambientato sulle cime innevate nel bel mezzo di una tempesta. Stasera in prima visione su SKY.Infinite Storm: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno in onda oggi, 3 marzo 2023, alle ore 21.15 ...