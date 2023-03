Industria e transizione, Urso e Le Maire saldano le agende (Di venerdì 3 marzo 2023) Italia e Francia unite, nel nome dell’Industria e della competitività. Come raccontato nelle scorse ore da Formiche.net, tra Parigi e Roma è in atto una interlocuzione tutt’altro che di facciata, che spazia dall’Industria, a cominciare dalle telecomunicazioni, all’automotive, fino ad arrivare al sostegno delle rispettive imprese nazionali, in risposta all’Inflation reduction act americano. Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese, ha passato 24 ore nella Capitale, incontrando prima il collega e omologo italiano, Giancarlo Giorgetti e poi il ministro per le Imprese e per il made in Italy, Adolfo Urso. UN’AGENDA COMUNE Al centro dei due incontri, la saldatura Industriale e politica in scia al Trattato del Quirinale, tra i due Paesi, con Parigi che è a tutt’oggi il primo investitore in Italia. ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 marzo 2023) Italia e Francia unite, nel nome dell’e della competitività. Come raccontato nelle scorse ore da Formiche.net, tra Parigi e Roma è in atto una interlocuzione tutt’altro che di facciata, che spazia dall’, a cominciare dalle telecomunicazioni, all’automotive, fino ad arrivare al sostegno delle rispettive imprese nazionali, in risposta all’Inflation reduction act americano. Bruno Le, ministro dell’Economia francese, ha passato 24 ore nella Capitale, incontrando prima il collega e omologo italiano, Giancarlo Giorgetti e poi il ministro per le Imprese e per il made in Italy, Adolfo. UN’AGENDA COMUNE Al centro dei due incontri, la saldaturale e politica in scia al Trattato del Quirinale, tra i due Paesi, con Parigi che è a tutt’oggi il primo investitore in Italia. ...

