Indo Pacifico, G20 e Africa Orientale. L'importanza dell'incontro Meloni-Modi secondo Fassino (Di venerdì 3 marzo 2023) "L'India è uno dei grandi protagonisti dell'economia globale. Del tutto ovvio che l'Italia abbia interesse ad alzare il livello delle relazioni bilaterali, resi difficili negli anni scorsi dalla vicenda dei Marò e da contenziosi commerciali". Piero Fassino, deputato del Pd e vicepresidente della commissione Difesa, legge l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e l'omologo indiano Narendra Modi, mettendo in fila una serie di questioni prioritarie in questo momento storico, anche alla luce della "sensibilizzazione che il nostro Paese, assieme agli altri partner occidentali, dovrà fare sull'India per la risoluzione del conflitto in Ucraina". Sia Meloni che Modi si sono ripromessi di consolidare le relazioni tra i due Paesi. Le "leve" di partenza sono Sicurezza e Difesa. L'India è uno dei grandi ...

