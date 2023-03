Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apsny_news : Indice Pmi Cina sale a 55 punti, bene anche la Russia – Economia - Italian : Indice Pmi Cina sale a 55 punti, bene anche la Russia - iconanews : Indice Pmi Cina sale a 55 punti, bene anche la Russia - 73deva73 : Indice Pmi Cina sale a 55 punti, bene anche la Russia - Ultima Ora - ANSA. Ma ma ma la #Russia non doveva fallire e… - fisco24_info : Indice Pmi Cina sale a 55 punti, bene anche la Russia: Inflazione in calo in Giappone al 3,3% -

Le azioni da comprare oggi alla Borsa di Milano La Borsa di Milano vista in rialzo. Il future dell'EuroStoxx50 sale dello 0,5%. Stamattina esce l'Servizi della zona euro. Alle 16 viene pubblicato il dato più importante della giornata, l'ISM Servizi: il consensus si aspetta un lieve calo, a 54,5 da 55,2. In luce Maire, Prysmian ...In aumento anche l'S&P Global Servicesdella Russia, cresciuto a 53,1 in febbraio contro i 48,7 precedenti. L'generale dei prezzi a Tokyo in febbraio è sceso al 3,3% rispettando le ...... supportata dalla lettura positiva deldei Servizi , e dopo che Wall Street ha invertito le ... L'Shanghai Composite ha chiuso in rialzo dello 0,54%, mentre l'...

I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali. Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono f ...Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale rialzo dopo l'indice Pmi servizi Caixin cinese salito a 55 punti in febbraio e l'inflazione a Tokyo in decisa frenata. (ANSA) ...