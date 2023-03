Incredibile Berrettini, è successo di nuovo: fans sconvolti (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tennista romano è tornato in campo ad Acapulco dopo essersi messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano tenuto fuori qualche settimana PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quello di Acapulco è stato il torneo del ritorno per Matteo Berrettini. L’azzurro ha finalmente messo alle spalle i problemi fisici che l’avevano fermato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tennista romano è tornato in campo ad Acapulco dopo essersi messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano tenuto fuori qualche settimana PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quello di Acapulco è stato il torneo del ritorno per Matteo. L’azzurro ha finalmente messo alle spalle i problemi fisici che l’avevano fermato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Jacopo #Berrettini ?????? 'Senza Matteo nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile, non solo per la wild card. È la m… - Jes912 : Che questi due siano imparentati per me resta ancora qualcosa di incredibile #berrettini -