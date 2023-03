Incidente lungo via Valfortore: ferita una donna (FOTO) (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente questa mattina lungo via Valfortore. Due auto, una Fiat Punto e una Opel Agila, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Municipale, si sono scontrate. Una persona è rimasta ferita, una donna 40enne, che è trasportata in Ospedale. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco dopo la fuoriuscita di un liquido probabilmente infiammabile al fine di evitare ulteriori danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –questa mattinavia. Due auto, una Fiat Punto e una Opel Agila, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Municipale, si sono scontrate. Una persona è rimasta, una40enne, che è trasportata in Ospedale. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco dopo la fuoriuscita di un liquido probabilmente infiammabile al fine di evitare ulteriori danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @TgrRaiToscana: Un 33enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale lungo la tangenziale di Terranuova Bracciolini. L'uomo alla g… - AnsaToscana : Con l'auto contro un muretto, 33enne muore nell'Aretino. L'incidente lungo la tangenziale Terranuova Bracciolini… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Un 33enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale lungo la tangenziale di Terranuova Bracciolini. L'uomo alla g… - PALERMOPM : INCIDENTE - TgrRaiToscana : Un 33enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale lungo la tangenziale di Terranuova Bracciolini. L'uomo a… -