Incidente in autostrada a Pietra Ligure, pullman di bambini si schianta in A10 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tragedia sfiorata a Pietra Ligure questa mattina poco prima delle 8 sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia per via di un pullman con a bordo una scolaresca con una cinquantina di bambini che si è schiantato contro un muro nella carreggiata in direzione Francia. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Una ventina di bambini è stata portata in pronto soccorso, ma solo per il grande spavento. Solo le due insegnanti sono rimaste leggermente contuse. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato un malore dell'autista a causare l'Incidente.

