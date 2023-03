Incidente ferroviario in Grecia | scontri alla manifestazione di protesta ad Atene | polizia usa gas urticanti – Video

(Di venerdì 3 marzo 2023)sono avvenutidiper l’di Larissa in corso questa sera a piazza Syntagma ad. I reparti antisommossa – chiamati Mat – dellagreca hanno usato gase granate stordenti, scrive Efsyn.gr. La folla si è dispersa. Manifestazioni die ricordo delle vittime si svolgono da ieri in diverse città dellaTwitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia, il messaggio inviato all… - ultimora_pol : ???? #Grecia, si dimette per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario il ministro dei trasporti. @ultimora_pol - GiorgiaMeloni : Profondo cordoglio al popolo greco e al governo di Atene per il terribile incidente ferroviario avvenuto questa not… - LoryDonatella : RT @bedda_matrix: Trova le differenze - #Grecia Il ministro dei Trasporti #Karamanlis si dimette dopo l'incidente ferroviario avvenuto mart… - BeddaRevolution : RT @bedda_matrix: Trova le differenze - #Grecia Il ministro dei Trasporti #Karamanlis si dimette dopo l'incidente ferroviario avvenuto mart… -

Le squadre di recupero hanno trascorso il terzo giorno consecutivo a cercare tra i rottami nella valle di Tempe, scenario del terribile. Le autorità, dopo aver verificato i resti umani recuperati, confermano che il bilancio delle vittime è aggiornato a 57. I corpi sono via via r estituiti alle famiglie in bare ...Scontri sono avvenuti alla manifestazione di protesta per l'di Larissa in corso questa sera a piazza Syntagma ad Atene. Lo riferiscono i media greci. I reparti antisommossa - chiamati Mat - della polizia greca hanno usato gas urticanti e ...in Grecia: 57 vittime accertate Il 1 marzo 2023, due treni si sono scontrati sulla linea ferroviaria greca Atene - Salonicco . I convogli viaggiavano sullo stesso binario, ma in ...

Dal drone la scena del disastro ferroviario in Grecia RaiNews

Gli studenti che hanno manifestato, con una vernice rossa, hanno scritto la parola "assassini" su uno striscione nero, in ricordo dei deceduti View on euronews