Incidente ferroviario in Grecia, la storia del 20enne che ha salvato almeno 10 passeggeri: "Ha rotto i vetri a pugni" (Di venerdì 3 marzo 2023) Il post della dottoressa - La dottoressa ha descritto Andreas come un 'angelo in terra'. 'È un eroe perché, pur mettendo a rischio la sua stessa vita, non ha abbandonato la carrozza nonostante l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 marzo 2023) Il post della dottoressa - La dottoressa ha descritto Andreas come un 'angelo in terra'. 'È un eroe perché, pur mettendo a rischio la sua stessa vita, non ha abbandonato la carrozza nonostante l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia, il messaggio inviato all… - ultimora_pol : ???? #Grecia, si dimette per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario il ministro dei trasporti. @ultimora_pol - GiorgiaMeloni : Profondo cordoglio al popolo greco e al governo di Atene per il terribile incidente ferroviario avvenuto questa not… - MeNeFrego___ : Ma le dimissioni di Tajani, per l’incidente ferroviario in Grecia, le hanno già chieste? - euronewsit : Grecia: manifestazioni e scioperi dopo l'incidente ferroviario -