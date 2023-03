Inchiesta Covid, Speranza aveva firmato ma Conte no Zona rossa, il documento che ha cambiato la storia (Di venerdì 3 marzo 2023) Emergono nuovi retroscena sulla clamorosa Inchiesta della Procura di Bergamo in merito alla mancata Zona rossa di Alzano e Nembro relativa all'inizio della pandemia Covid. Il provvedimento che i bergamaschi (e gli italiani) aspettavano - si legge sul Corriere della Sera - era già stato scritto. Ma restò chiuso in un cassetto. A trovarlo furono gli investigatori della Procura di Bergamo, il 14 gennaio del 2021, durante un'operazione di acquisizioni e perquisizioni al Ministero della Salute e all’Iss nell’ambito dell’Inchiesta sulla gestione della pandemia. Al Ministero c’era una bozza di decreto, dentro una cartellina che rimandava al 4 marzo 2020, in cui si indicava che i comuni di Alzano Lombardo e Nembro dovevano essere aggiunti all’elenco degli 11 paesi (10 nel Lodigiano più Vo’ Euganeo) dove c’era ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 marzo 2023) Emergono nuovi retroscena sulla clamorosadella Procura di Bergamo in merito alla mancatadi Alzano e Nembro relativa all'inizio della pandemia. Il provvedimento che i bergamaschi (e gli italiani) aspettavano - si legge sul Corriere della Sera - era già stato scritto. Ma restò chiuso in un cassetto. A trovarlo furono gli investigatori della Procura di Bergamo, il 14 gennaio del 2021, durante un'operazione di acquisizioni e perquisizioni al Ministero della Salute e all’Iss nell’ambito dell’sulla gestione della pandemia. Al Ministero c’era una bozza di decreto, dentro una cartellina che rimandava al 4 marzo 2020, in cui si indicava che i comuni di Alzano Lombardo e Nembro dovevano essere aggiunti all’elenco degli 11 paesi (10 nel Lodigiano più Vo’ Euganeo) dove c’era ...

