Inchiesta Covid, Fadoi (Internisti ospedalieri): siamo tutti colpevoli (Di venerdì 3 marzo 2023) "Appaiono incredibili le risultanze della chiusura delle indagini della Procura di Bergamo che ha portato a venti indagati e in cui si accusa a vario titolo di reati come omicidio colposo ed epidemia colposa membri dei precedenti Governi e alcuni tra i massimi esperti e clinici della sanità italiana la cui professionalità è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo e ai quali va la nostra totale solidarietà". È quanto dichiarano in una nota il presidente della Fadoi, la società scientifica della Medicina Interna, Francesco Dentali e il Presidente della Fondazione Fadoi, Dario Manfellotto, commentando l'Inchiesta sui primi mesi di pandemia su cui la Procura di Bergamo ha chiuso le indagini."Ma allora siamo tutti colpevoli, incapaci e negligenti perché noi tutti, non ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 marzo 2023) "Appaiono incredibili le risultanze della chiusura delle indagini della Procura di Bergamo che ha portato a venti indagati e in cui si accusa a vario titolo di reati come omicidio colposo ed epidemia colposa membri dei precedenti Governi e alcuni tra i massimi esperti e clinici della sanità italiana la cui professionalità è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo e ai quali va la nostra totale solidarietà". È quanto dichiarano in una nota il presidente della, la società scientifica della Medicina Interna, Francesco Dentali e il Presidente della Fondazione, Dario Manfellotto, commentando l'sui primi mesi di pandemia su cui la Procura di Bergamo ha chiuso le indagini."Ma allora, incapaci e negligenti perché noi, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Partono i lavori sulla Commissione di inchiesta sul covid che sarà distinta dall’inchiesta della magistratura. R… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Usano l’inchiesta sul Covid per affossare la commissione ??? Se Berlino tiene duro, auto verde in… - ItaliaViva : Io sono garantista, spetta alla magistratura accertare cosa è successo a #Bergamo all'inizio della pandemia. Ma sul… - Alberto93383706 : RT @LaVeritaWeb: Non c’è solo la zona rossa bergamasca: gli italiani hanno diritto alla verità su ventilatori, mascherine, Dad, sieri. Ma c… - graziellacesari : RT @andrea_cangini: Non c’è Paese al mondo che non sia stato sconvolto dalla tragedia della pandemia, ma c’è solo un Paese al mondo in cui… -