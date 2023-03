Inchiesta covid Bergamo su mancata zona rossa, Conte: “Ben vengano verifiche” (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Con la zona si sarebbero potute salvare 4mila persone, evitando 4mila morti nella provincia di Bergamo travolta dall’ondata di contagi covid tra il febbraio e il marzo 2020. E’ quanto si legge nell’avviso di conclusione delle indagini della procura di Bergamo sulla gestione dell’emergenza. Non avere istituito la ‘zona rossa’ nei comuni della Val Seriana, inclusi Alzano Lombardo e Nembro, “nonostante l’ulteriore incremento del contagio in Regione Lombardia registrato” il 29 febbraio e il 1 marzo 2020 e nonostante “l’avvenuto accertamento delle condizioni che, secondo il cosiddetto ‘piano covid’, corrispondevano allo scenario più catastrofico” ha causato “la diffusione dell’epidemia da Sars-Cov-19 in Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Con lasi sarebbero potute salvare 4mila persone, evitando 4mila morti nella provincia ditravolta dall’ondata di contagitra il febbraio e il marzo 2020. E’ quanto si legge nell’avviso di conclusione delle indagini della procura disulla gestione dell’emergenza. Non avere istituito la ‘’ nei comuni della Val Seriana, inclusi Alzano Lombardo e Nembro, “nonostante l’ulteriore incremento del contagio in Regione Lombardia registrato” il 29 febbraio e il 1 marzo 2020 e nonostante “l’avvenuto accertamento delle condizioni che, secondo il cosiddetto ‘piano’, corrispondevano allo scenario più catastrofico” ha causato “la diffusione dell’epidemia da Sars-Cov-19 in Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e ...

