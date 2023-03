Inchiesta Covid Bergamo, pm: "Speranza firmò per decreto zona rossa, Conte no" (Di venerdì 3 marzo 2023) Saranno notificati oggi 17 avvisi di conclusione indagini con le ipotesi di reato di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio e falso in relazione allo scoppio della pandemia di Covid che, tra febbraio e aprile 2020, provocò a Bergamo e provincia oltre 6mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente. Secondo i pm, se fosse stata dichiarata prima la zona rossa, si sarebbe potuta evitare la morte di migliaia di persone. Sotto accusa, oltre al presidente della Lombardia Attilio Fontana, ci sono anche l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro Roberto Speranza, i cui atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia. Le posizioni dei due sono però diverse. L'ex presidente del Consiglio è accusato di non aver istituito la ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 marzo 2023) Saranno notificati oggi 17 avvisi di conclusione indagini con le ipotesi di reato di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio e falso in relazione allo scoppio della pandemia diche, tra febbraio e aprile 2020, provocò ae provincia oltre 6mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente. Secondo i pm, se fosse stata dichiarata prima la, si sarebbe potuta evitare la morte di migliaia di persone. Sotto accusa, oltre al presidente della Lombardia Attilio Fontana, ci sono anche l'ex premier Giuseppee l'ex ministro Roberto, i cui atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia. Le posizioni dei due sono però diverse. L'ex presidente del Consiglio è accusato di non aver istituito la ...

