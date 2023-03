Inchiesta Covid, Bassetti: “Processo sbagliato. Crisanti? Suo parere non è oro colato, spero vengano sentiti altri esperti” (Di venerdì 3 marzo 2023) “L’Inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia? Non credo che si possano trovare responsabilità attraverso un Processo fatto in una singola città. Secondo me, è profondamente sbagliato. Se vogliamo andare a guardare l’organizzazione che ci ha portato ad affrontare la pandemia, dobbiamo capire se tutte le cose erano state fatte in modo appropriato non solo a Bergamo, ma a livello nazionale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus) da Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. L’infettivologo precisa: “Sicuramente all’epoca qualcosa in più si poteva fare, mi pare abbastanza evidente. Ma il problema va valutato con una commissione d’Inchiesta, non con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) “L’della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia? Non credo che si possano trovare responsabilità attraverso unfatto in una singola città. Secondo me, è profondamente. Se vogliamo andare a guardare l’organizzazione che ci ha portato ad affrontare la pandemia, dobbiamo capire se tutte le cose erano state fatte in modo appropriato non solo a Bergamo, ma a livello nazionale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus) da Matteo, primario del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. L’infettivologo precisa: “Sicuramente all’epoca qualcosa in più si poteva fare, mi pare abbastanza evidente. Ma il problema va valutato con una commissione d’, non con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Partono i lavori sulla Commissione di inchiesta sul covid che sarà distinta dall’inchiesta della magistratura. R… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Usano l’inchiesta sul Covid per affossare la commissione ??? Se Berlino tiene duro, auto verde in… - ItaliaViva : Io sono garantista, spetta alla magistratura accertare cosa è successo a #Bergamo all'inizio della pandemia. Ma sul… - RobertoZucchi11 : RT @madforfree: Sono partite le audizioni per istituire la commissione d’inchiesta covid. Ieri si è parlato del mancato aggiornamento del p… - Yi_Benevolence : RT @Lidia_Undiemi: Fate attenzione alla deriva tecnocratica, se le cose vanno male la responsabilità non è di nessuno: il politico rimanda… -