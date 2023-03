Inchiesta Covid a Bergamo: Speranza firmò il dcreto della “zona rossa”, Conte no. L’ex Premier: “Sono tranquillo” (Di venerdì 3 marzo 2023) Verrebbero fuori posizioni diverse, fra l'allora Premier Giuseppe Conte, e l'allora ministro della salute, Roberto Speranza, nell'indagine di Bergamo sulla gestione della prima ondata del Covid in Val Seriana chiusa due giorni fa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 marzo 2023) Verrebbero fuori posizioni diverse, fra l'alloraGiuseppe, e l'allora ministrosalute, Roberto, nell'indagine disulla gestioneprima ondata delin Val Seriana chiusa due giorni fa L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Partono i lavori sulla Commissione di inchiesta sul covid che sarà distinta dall’inchiesta della magistratura. R… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Usano l’inchiesta sul Covid per affossare la commissione ??? Se Berlino tiene duro, auto verde in… - ItaliaViva : Io sono garantista, spetta alla magistratura accertare cosa è successo a #Bergamo all'inizio della pandemia. Ma sul… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Covid. Bignami (FdI): Commissione di Inchiesta su tutto, non solo piano pandemico e zona rossa - Stregatto9 : RT @luiswithyou: Ragazzi non vi fate fregare dal finto processo che faranno a Speranza e Company. L'inchiesta va nella stessa direzione di… -