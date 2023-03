Inchiesta covid a Bergamo: “La zona rossa avrebbe evitato la morte di 4mila persone” (Di venerdì 3 marzo 2023) La "zona rossa avrebbe evitato la morte di 4mila persone". E' quanto emerge dalle carte della Procura di Bergamo nell'Inchiesta sulle morti per il covid a Bergamo. Nonostante l'impennata dei contagi tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo e lo scenario "catastrofico" acclarato, non fu istituita alcuna zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, per altro già pronti a 'isolarsi' per evitare di dover contare oltre 4 mila morti di covid. E non fu applicato il piano influenzale pandemico, pur risalente al 2006: mancanza che avrebbe comportato una catena di ritardi e omissioni capaci, sempre secondo l'accusa, di determinare la ... Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 marzo 2023) La "ladi". E' quanto emerge dalle carte della Procura dinell'sulle morti per il. Nonostante l'impennata dei contagi tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo e lo scenario "catastrofico" acclarato, non fu istituita alcunaad Alzano Lombardo e Nembro, per altro già pronti a 'isolarsi' per evitare di dover contare oltre 4 mila morti di. E non fu applicato il piano influenzale pandemico, pur risalente al 2006: mancanza checomportato una catena di ritardi e omissioni capaci, sempre secondo l'accusa, di determinare la ...

