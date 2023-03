In un Paese normale Salvini e Piantedosi non potrebbero non dimettersi

(Di venerdì 3 marzo 2023) Non esistono mediazioni possibili, non ci sono giustificazioni, nemmeno attenuanti. Le bare allineate a Crotone, a sentire le voci del governo, sarebbero colpa degli scafisti, colpa dei buonisti, colpa dell’Europa, colpa dei governi precedenti, colpa di qualsiasi altro tranne loro. Così l’unico che se ne assume la responsabilità è il presidente Sergio Mattarella. Quei morti hanno dei colpevoli: i ministri Matteoe Matteo. Non ci sono giustificazioni, nemmeno attenuanti. I morti di Crotone hanno dei colpevoli: i ministri Matteoe MatteoNon si tratta di colpe giudiziarie – a quelle ci penserà la magistratura – ma sono delle precise responsabilità politiche, sotto gli occhi di tutti. Basta avere voglia di metterle in file e avere voglia di raccontarle, fregandosene delle loro ...

