In Sicilia tornano le Province | al via ddl elezioni diretta presidenti e consigli

"Oggi abbiamo avviato il percorso per la reintroduzione delle Province in Sicilia, con l`elezione diretta di presidenti e consigli. L`abolizione degli enti intermedi, nove anni fa, con l`istituzione delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi non ha mai funzionato. Con questo testo onoriamo un impegno assunto con i Siciliani in campagna elettorale, e soprattutto diamo risposta a un`esigenza sentita non soltanto in Sicilia, ma in tutto il Paese, come dimostrano le iniziative legislative presentate in Parlamento e in fase avanzata di discussione. Per questo sono ottimista su un iter veloce in Ars, attraverso anche un confronto con tutte le forze politiche, rispetto al quale siamo sempre disponibili". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, ...

