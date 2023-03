In libreria “Vivere Comunicando” di Marco Del Sorbo con prefazione di Barbara Alberti (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Disponibile da oggi in tutte le librerie Feltrinelli, Mondadori, IBS, Amazon e store online “Vivere Comunicando” il libro del Digital Strategist ed esperto di Social media, Marco Del Sorbo, 26enne cilentano. Una immersione nel mondo della comunicazione digitale e dell’evoluzione del linguaggio degli ultimi anni con approfondimenti sugli aspetti principali della comunicazione sul web. “La comunicazione è al centro della vita di ciascuno di noi. Le relazioni della sfera personale, nonché quella professionale, devono molto del loro successo a una comunicazione chiara ed efficace. Non si può non comunicare”- ha detto l’autore. “Sono felice di aver portato a termine questo progetto, un obiettivo che volevo centrare fortemente. La prefazione di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Disponibile da oggi in tutte le librerie Feltrinelli, Mondadori, IBS, Amazon e store online “” il libro del Digital Strategist ed esperto di Social media,Del, 26enne cilentano. Una immersione nel mondo della comunicazione digitale e dell’evoluzione del linguaggio degli ultimi anni con approfondimenti sugli aspetti principali della comunicazione sul web. “La comunicazione è al centro della vita di ciascuno di noi. Le relazioni della sfera personale, nonché quella professionale, devono molto del loro successo a una comunicazione chiara ed efficace. Non si può non comunicare”- ha detto l’autore. “Sono felice di aver portato a termine questo progetto, un obiettivo che volevo centrare fortemente. Ladi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hitori_Minna : RT @VentagliP: La mia #recensione de #LaViaDelNagomi - Per vivere in pace e armonia @kenmogi @Einaudieditore Ritorna in libreria l’autor… - LfdV71 : @littlefleaJo Nessuno commenta che le doti amatorie siano diverse tra le due donne di Ezio.Gloria scatena l'amante… - Yaxara : @anninat Comprato in libreria usato solo perché costava due euro, il finale in spirale discendente con la protagoni… -