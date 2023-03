In Italia niente affidi per single e coppie omosessuali (Di venerdì 3 marzo 2023) I così detti “bambini fragili” appartengono a quella categoria di minori che, vuoi per condizioni di salute, vuoi per un vissuto alle spalle particolarmente traumatizzante, hanno bisogno di attenzioni speciali. Attenzioni che la famiglia di origine, se esiste ancora, non sempre è in grado di dargli. Ecco allora che entrano in gioco i servizi sociali, in attesa del palesarsi di una famiglia affidataria disposta a farsi carico di un essere umano adolescente o piccolo – ma solo dal punto di vista anagrafico-, già fortemente provato dagli eventi della vita. Non è semplice incontrare un papà e una mamma più coraggiosi del normale. Certamente, se le possibilità si aprissero (realmente, non solo sulla carta) anche a genitori single e a coppie omosessuali, la percentuale dei coraggiosi salirebbe indiscutibilmente. Peccato che questa categoria ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 3 marzo 2023) I così detti “bambini fragili” appartengono a quella categoria di minori che, vuoi per condizioni di salute, vuoi per un vissuto alle spalle particolarmente traumatizzante, hanno bisogno di attenzioni speciali. Attenzioni che la famiglia di origine, se esiste ancora, non sempre è in grado di dargli. Ecco allora che entrano in gioco i servizi sociali, in attesa del palesarsi di una famiglia affidataria disposta a farsi carico di un essere umano adolescente o piccolo – ma solo dal punto di vista anagrafico-, già fortemente provato dagli eventi della vita. Non è semplice incontrare un papà e una mamma più coraggiosi del normale. Certamente, se le possibilità si aprissero (realmente, non solo sulla carta) anche a genitorie a, la percentuale dei coraggiosi salirebbe indiscutibilmente. Peccato che questa categoria ...

